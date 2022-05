EXCLU Plus belle la vie : Abdel inquiet pour Barbara, Betty se rapproche de Léa, un bal de promo (infos PBLV)

4.6 ( 23 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 10 juin 2022 Le week-end s’achève et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que les choses vont se compliquer pour Abdel et Barbara…

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







En effet, Barbara a eu un coup de foudre pour Tim mais le jeune homme a été victime d’une tentative de meurtre. Il entraine Barbara et Abdel dans une enquête dangereuse… Abdel est inquiet pour Barbara.



Le face à face entre Abdel et Elisa s’annonce musclé. Personne ne lâche le morceau. Abdel avance qu’un drone a filmé toute la scène de l’accident et qu’une carte mémoire a tout enregistré. Il désigne cette carte mémoire et annonce à la partie adverse qu’ils l’auront que s’ils dédommagent Tim. Plus tard, dans l’ascenseur, Elisa vole un baiser à Abdel, ce qui le déstabilise. Pour lui, elle joue avec ses sentiments et se sert de leur vie intime…

Abdel s’inquiète pour Barbara et demande à Tim de ne pas l’embarquer sur le chantier une fois de plus. Mais Tim est très ambiguë et charme Barbara. Cette dernière, têtue et in love de Tim, décide de le suivre malgré les mises en garde d’Abdel. Au restaurant, Elisa et Abdel repartent sur de bonnes bases, et passent un agréable moment ensemble. Avant de partir pour son rendez-vous, Elisa tend une enveloppe à Abdel : il s’agit de la réponse à leur proposition de dédommagement…

Abdel passe un savon à Tim : Barbara est en garde à vue à cause de ses conneries. Il ne peut donc pas lui faire confiance. Abdel parvient difficilement à faire admettre à Barbara qu’elle a commis une faute. Elle défend toujours Tim. Ce dernier trouve Barbara incroyable : il a beaucoup de chance que la vie l’ait mis sur sa route. Abdel leur présente la réponse du cabinet Coutant Marceau, qui propose 50 000 euros de dédommagement, mais en revanche Tim doit en rester là. Tim est en plein dilemme…

Quand Barbara confronte Tim au sujet de la mort de l’activiste, il a réponse à tout. Son métier passe avant tout. Barbara est scotchée et a peur qu’il l’utilise. Elle décide d’écouter son cœur et demande à Abdel de continuer à être son avocat. Tim est toujours hésitant au sujet de la proposition du cabinet d’Elisa.

Kilian a découché tout le week end et plante devant Scotto en espérant voir Betty. Cette dernière se rapproche de plus en plus de Léa, et Boher a du mal à cacher sa gêne. En arrivant à Scotto, Betty refuse de se placer en victime lorsque Sunalee veut lui offrir son aide… Léa accepte enfin que Betty rentre chez elle, c’est un soulagement pour Boher.

Kilian rentre enfin chez lui et Riva émet l’idée qu’il pourrait s’inscrire à Ravel afin de finir l’année scolaire. Kilian, pas enjoué, pense plutôt à travailler à plein temps au bar et arrêter ses études. Léo est d’accord sur le principe mais Kilian devra convaincre ses tuteurs car il est mineur… Riva finit par donner son accord afin que Kilian travaille au bar mais à une condition : qu’il aille consulter un psychologue. Kilian se braque. Betty quant à elle, joue franc jeu avec Léa : elle est attirée par elle…

Lola a une idée, elle veut organiser un bal de promo pour remonter le moral des élèves après cette année morose. Sunalee est partante et veut aider… Les élèvent s’apprêtent à taguer le lycée quand Blanche arrive in extremis pour les en empêcher. Elle a un plan : créer l’évènement pour fêter les 70 ans de la disparition de Vincent Scotto afin de convaincre Rochat d’organiser un bal. Blanche et Nathan, complices, trouvent les bons arguments…

