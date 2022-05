« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 24 juin 2022

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 juin 2022 – Vous êtes fan de « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines ? Alors c’est le moment, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Babeth est de retour au Mistral ! Elle doit réorganiser sa famille tout en reprenant le travail.

De son côté, Abdel a une vie mouvementée et avec Barbara ça se complique… Quant à Eric, il vit enfin une belle histoire !



Lundi 20 juin 2022, épisode 4561 : Tandis que l’amitié entre Abdel et Barbara est mise à l’épreuve, Sunalee fait preuve d’une détermination sans faille, alors qu’Eric doit assumer ses sentiments.

Mardi 21 juin 2022, épisode 4562 : Tandis qu’Abdel découvre un nouveau monde, Sunalee fait tout pour découvrir la vérité, alors que les Nebout testent leur plans.

Mercredi 22 juin 2022, épisode 4563 : Tandis qu’Abdel vit une soirée mouvementée, Eric est emporté par ses sentiments, alors que Babeth conspire un rapprochement familial.

Jeudi 23 juin 2022, épisode 4564 : Tandis qu’Abdel fait face à un dilemme Cornélien, Sunalee prend tous les risques, alors qu’Eric se réveil au paradis.

Vendredi 24 juin 2022, épisode 4565 Tandis qu’Abdel doit faire un choix, Léa charge Noé de la suppléer, alors que Babeth reprend le travail.

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique.

