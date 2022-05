« Mariés au premier regard » du lundi 16 mai 2022 : une ambiance au beau fixe, de premiers nuages et une première rencontre (vidéo)

5 ( 6 )

« Mariés au premier regard » du lundi 16 mai 2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. Au programme ce soir une ambiance au beau fixe, de premiers nuages et une première rencontre…







« Mariés au premier regard » : à propos

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

« Mariés au premier regard » du lundi 16 mai 2022

Dans ce numéro, ambiance au beau fixe pour Olivia et Bruno jusqu’à l’apparition des premiers nuages…

Pour Emilie et Frédérick, la lune de miel s’annonce idyllique…



Et pour Jauffrey et Cindy, l’heure est venue de se découvrir enfin avec leurs nombreux invités d’exception !

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de nouveau numéro de « Mariés au premier regard »

"Si tu ne tombes pas amoureux c'est pas possible"

Pour Emilie et Frédérick, la lune de miel s'annonce idyllique 🥰#MAPR, lundi à 21:10 pic.twitter.com/YgroHmH0Em — M6 (@M6) May 13, 2022

Pour en voir plus, rendez-vous tout à l’heure à partir de 21h10 sur M6 pour « Mariés au premier regard ». Accès également possible en replay sur 6PLAY.

