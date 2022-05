Plus belle la vie en avance : Ariane et Mathieu sur le point d’arrêter Jacob (vidéo PBLV épisode n°4543)

4 ( 4 )

Alors que Jacob est toujours aux trousses de Kevin et Camille la semaine prochaine dans votre série Plus belle la vie, Ariane et Mathieu sont proches de leur but ! En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Revel est convaincu par les découvertes d’Ariane et Mathieu et leur demande de partir en Croatie.







Ils n’ont jamais été aussi proches d’arrêter Jacob !

Ariane et Mathieu sont arrivés en Croatie et Perisic les conduits directement dans une bergerie où un berger a signalé une activité anormale…



Pendant ce temps là, Kevin est en larmes et sa vision sur Camille commence à changer, ils se traite d’idiot : lui qui avait l’amour devant lui. Camille fait mine de reprendre connaissance et se blottit contre lui.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4543 du 18 mai 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

