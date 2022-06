50mn Inside : sommaire et reportages de ce samedi 18 juin 2022

5 ( 2 )

50 mn Inside, sommaire et reportages du samedi 18 juin 2022 En ce début de week-end et comme chaque samedi soir, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Dans 50 mn Inside l’actu, dans l’intimité avec Adriana Karembeu. Immersion dans sa vie de famille à Marrakech.

Rencontre avec la pétillante Michelle Laroque. La story, le Prince William et le Prince Harry, pourquoi les deux frères sont-ils en guerre ?



Et dans « 50 mn Inside, le Mag », direction Venise. Comment se réinvente la ville star du tourisme ?

Et puis Biarritz, Guéthary, Dinard, découvrez les bonnes adresses de la Côte Basque, le nouvel eldorado où tout le monde rêve de s’installer !

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

