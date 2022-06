Rugby Top 14 : suivez la demi-finale Montpellier / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Rugby demi-finale du Top 14 – Montpellier / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming, c’est le match de rgby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Après la qualification de Castres hier soir pour la grande finale du Top 14, vivez la seconde demi-finale qui oppose Montpellier à Bordeaux-Bègles.







Un match de rugby à suivre en direct de l’Allianz Arena de Nice.







Rappelons que la grande finale aura lieu le 24 juin au Stade de France.

Montpellier / Bordeaux-Bègles la composition des équipes

Le XV de départ de Montpellier : Bouthier – Vincent, Doumayrou, Serfontein, Rattez – (o) Garbisi, (m) Paillaugue – Camara, Mercer, Bécognée – Chalureau, Verhaeghe – Haouas, Guirado, Lamositele



Les remplaçants : Paenga Amosa, Forletta, Capelli, van Rensburg, Aprazidze, Ngandebe, Pollard, Thomas

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : Buros – Cordero, Seuteni, Moefana, Lam – (o) Jalibert, (m) Lucu – Diaby, Vergnes Taillefer, Petti – Douglas, Woki – Cobilas, Maynadier, Paiva

Les remplaçants : Dweba, Poirot, Picamoles, Roumat, Lesgourgues, Trinh-Duc, Mori, Tameifuna

Montpellier / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Montpellier : 0

Bordeaux-Bègles : 0

Montpellier / Bordeaux-Bègles, demi-finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

Bon, c'est bientôt le week-end ? 👏 Les #DemiesTOP14 c'est vendredi et samedi à 21H05 🏉 pic.twitter.com/pq7o4DU0Ar — CANAL+ (@canalplus) June 16, 2022

