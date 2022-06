« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 29 juillet 2022

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 juillet 2022 – Il est l’heure pour les fans de « Plus belle la vie » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, comme tous les samedis, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans un mois, on peut vous dire qu’après avoir enquêté, Emma apprend la mort de César. Elle est sous le choc alors son couple avec Baptiste ne fonctionne plus du tout… Emma rejette la faute sur Camille et conseille à Kévin de se méfier d’elle.

De son côté, Mirta a des soucis de santé et fait une rencontre importante.



Publicité





Lundi 25 juillet 2022 : pas de diffusion

Mardi 26 juillet 2022, épisode 4586 : Alors que Sylvia et Emilie veulent consoler Vidal de l’absence de Fanny, Patrick et Boher cherchent à piéger Prune tout en rêvant d’Hollywood. Alors que Baptiste enquête avec Justine, Emma, se retrouve face à une terrible nouvelle.

Mercredi 27 juillet 2022, épisode 4587 : Alors que Patrick et Boher rêvent de starification pour leur bébé, mais aussi pour eux-mêmes, Vidal rencontre la mystérieuse Vanessa. Alors que la situation reste tendue entre Emma et Baptiste, Jacob est interrogé par la police.

Jeudi 28 juillet 2022, épisode 4588 : Alors que Sylvia s’improvise coach sentimentale au Mistral, Mirta s’inquiète pour sa santé et se réfugie dans le déni. Alors que Camille appréhende d’être confrontée à Jacob devant la police, Emma la rend responsable de ce qui s’est passé.

Vendredi 29 juillet 2022, épisode 4589 Alors que Patrick et Boher sont tiraillés entre leur enquête et leurs rêves de tourner avec des stars hollywoodiennes, Mirta rencontre un prêtre qui va bouleverser sa vie. Quant à Kevin, prendra-t-il au sérieux les avertissements d’Emma de se méfier de Camille ?

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 27 juin au 1er juillet 2022 en cliquant ICI

du 4 au 8 juillet 2022 en cliquant ICI

du 11 au 15 juillet 2022 en cliquant ICI

du 18 au 22 juillet 2022 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note