EXCLU Plus belle la vie : Abdel et Elisa dénoncent leurs pères, Barbara tombe de haut, Babeth et Léa s’en vont

4.2 ( 5 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 8 juillet 2022 En cette fin de week-end et comme tous les dimanches, il est temps pour les accros à la série de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Abdel et Elisa vont choisir de dénoncer leurs pères !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





L’attente est insupportable pour Elisa qui pense que la police va arrêter son père. Abdel est en plein dilemme mais Barbara le pousse à être combattif et à révéler la vérité. Pour l’instant, il ne veut pas dire à Elisa ce qu’il a vu sur la vidéo et l’identité de l’homme de main. Tim, sans l’accord Abdel, montre les images à Elisa. Elle n’en revient pas de voir que son père est de mèche avec celui d’Abdel !



Publicité





Elisa et Abdel ont passé la nuit à discuter et maintenant Elisa en sait plus sur la relation entre Abdel et Karim. Ils s’embrassent passionnément et décident de balancer la vidéo incriminant leurs pères. Tim est déterminé et il compte finir son montage et mettre la vidéo sur le net. Mais il se fait court-circuiter par Abdel qui lui demande d’attendre encore. Abdel veut un double de la vidéo sur clé USB pour la montrer à la juge Colbert…

Elisa et Abdel sont venus rapporter à Barbara que la clé USB est vide. Pour cette dernière il s’agit d’un problème technique mais Abdel et Elisa ne sont pas de cet avis. Pour eux, Tim joue un double jeu. Tim et Vincent Marceau se rejoignent dans un coin discret : Marceau a proposé à Tim la place de rédacteur en chef d’un site d’info en ligne indépendant que son groupe vient de racheter en l’échange de la vidéo. Quand Barbara rentre chez elle, elle voit Tim préparer ses bagages…

Elisa et Abdel veulent s’associer ensemble et Abdel montre à sa belle une esquisse d’une plaque d’avocat « Cabinet Fedala-Coutant ». C’est alors que Barbara sonne : ils avaient raison : Tim est un opportuniste dégueulasse. La juge Colbert demande à les voir. Puisque Abdel et Elisa n’ont pas mis la main sur la vidéo, la juge Colbert clôt l’enquête faute de preuves.

De son côté, Noé se réveille chez Betty et trouve le courage d’aller affronter Lola et Kilian. Cette dernière ne s’attendait pas à recevoir un tel coup au cœur. Elle aime tellement Noé et se demande comment il a pu en arriver là et la trahir à ce point en tombant amoureux de Betty…

Jeanne apprend à Léa et Babeth, qui ont contracté la tuberculose, qu’elles vont devoir être transférées dans un CLAT dans le Pays-Basque. C’est un coup de massue pour les deux femmes… Boher et Patrick sont démunis et Babeth et Léa font le pacte de se montrer fortes. Les adieux sont déchirants…

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 juillet 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note