« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 juillet 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 15 juillet 2022 – Si vous êtes fan de Plus belle la vie et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Eric va prendre une décision radicale et démarrer une nouvelle vie ! De son côté, Lola va trop loin et avec Kilian, is doivent faire le deuil de leurs relations…

Quant à Emma, elle est totalement perdue…



Lundi 11 juillet 2022, épisode 4576 : Tandis que les Castel réservent une surprise pour Sunalee, Éric prend une décision radicale. Noé et Betty profitent un peu trop de leur été.

Mardi 12 juillet 2022, épisode 4577 : Baptiste obtient une nouvelle mission tandis que Boher cherche à faire garder Aurore. Éric découvre la vie de fermier.

Mercredi 13 juillet 2022, épisode 4578 : Baptiste doit faire face à la tentation, tandis qu’Éric assume son choix. Patrick et Boher trouvent une nounou très spéciale.

Jeudi 14 juillet 2022, épisode 4579 : Tandis qu’Éric profite de sa nouvelle vie, les Castel doivent affronter les incendies. Lola commet un acte impardonnable.

Vendredi 15 juillet 2022, épisode 4580 Alors qu’Emma est de plus en plus perdue, Kilian et Lola doivent faire leur deuil sentimental. Patrick et Boher sont prêt à tout pour faire garder leurs bébés.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 13 au 17 juin 2022 en cliquant ICI

du 20 au 24 juin 2022 en cliquant ICI

du 27 juin au 1er juillet 2022 en cliquant ICI

du 4 au 8 juillet 2022 en cliquant ICI

