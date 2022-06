Ici tout commence du 28 juin : Teyssier mise sur Salomé (résumé + vidéo épisode 431)

5 ( 4 )

Ici tout commence du mardi 28 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 431 – Théo va mal ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il souffre de sa rupture avec Célia et s’en prend à son père, qu’il tient pour responsable…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Teyssier mise sur Salomé, un plan secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 juin au 1er juillet)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 431



Publicité





Un compliment. Et non des moindres. Heureusement que Salomé est connue pour avoir le spieds sur terre, sinon…. Teyssier veut qu’elle soit major de promo, il mise sur elle et tient à ce qu’elle l’accompagne au championnat de pâtisserie !

Effervescence en cuisine, les 3ème année mettent les petits plats dans les grands. De son côté, Souleymane est pris de doutes concernant Deva. Stupeur dans l’équipe pédagogique, Louis au secours de la veuve et l’orphelin.

Ici tout commence – extrait vidéo du 28 juin

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note