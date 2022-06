« La stagiaire » du 30 juin 2022 : vos épisodes de ce soir (rediffusions)

5 ( 5 )

« La stagiaire » du 30 juin 2022. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent de nouveau rendez-vous ce soir pour des épisodes en rediffusion de votre série « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« La stagiaire » du 30 juin 2022 : vos épisodes de ce soir

Plusieurs épisodes au programme de votre soirée. Découvrez maintenant le résumé des deux premiers d’entre-eux.

Saison 6, Episode 5 « Précoces »

Excellia est un établissement spécialisé qui accueille les enfants et adolescents surdoués en s’adaptant à leur rythme. Lucie était la psychologue de l’école, et on l’a retrouvée morte à son domicile. Constance et Boris vont se confronter aux témoignages de jeunes élèves surdoués de l’établissement, et même à la disparition de l’un d’entre eux en pleine enquête. Ces jeunes, qui ont une perception différente de la réalité, vont aider les juges à comprendre ce qui est arrivé à leur psychologue…



Saison 6, Episode 6 « Violences »

Qui soupçonnerait un homme, en apparence bien sous tout rapport, père de famille et journaliste, d’avoir été inculpé de violences sur sa femme ? C’est le cas de Julien Leval, qui vient d’être retrouvé mort dans une ruelle. Il venait de sortir de prison et assistait depuis plusieurs semaines à un groupe de paroles d’hommes violents animé par un avocat et une psychologue…

Bande-annonce

Comme souvent on termine avec les images, celles de la bande-annonce…

🔍 Une bonne soirée en perspective avec la plus attachante des stagiaires ! « 𝗟𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 » avec @Bernier_Michele, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/ZomXYOXQah — France 3 (@France3tv) June 29, 2022

Ce soir retrouvez la plus douée des stagiaires sur France 3 et en replay sur France.TV.

