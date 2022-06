Plus belle la vie : le prime « Retrouvailles » diffusé le 5 juillet (synopsis et casting)

4.4 ( 15 )

Avant un clap de fin prévu en fin d’année, un prime évènement de « Plus belle la vie » sera diffusé le mardi 5 juillet à 21h05. Après la quotidienne, découvrez le prime inédit « Retrouvailles », suivi du documentaire « Dans les secrets de Plus belle la vie, coulisses et confidences ».







Publicité





Ce prime voit le retour de plusieurs acteurs emblématiques de PBLV comme Dounia Coesens (Johanna Marci), Ambroise Michel (Rudy Torres), Aurélie Vaneck (Ninon Chaumette), ou encore oline D’Inca (Sybille Cassagne).







Publicité





Synopsis du prime « Retrouvailles »

Afin de terminer en beauté une année mouvementée, les lycéens de Scotto se sont mobilisés autour de Lola pour organiser un bal de promo. Le sublime château de la famille de Dimitri est réquisitionné. Tous les parents, de Thomas à Luna, s’impliquent dans l’organisation et Delphine prépare une sublime surprise, espérant que Théo trouve le courage de venir se confronter au passé.

Le jour J arrive, tout le monde est là ! Même Rudy, Johanna, Ninon, Sybille et Amandine sont venus pour ces retrouvailles ! Les étoiles sont alignées pour que toutes les générations du Mistral partagent une soirée glam et dansante orchestrée par MC Riva.



Publicité





Alors que Sunalee s’apprête à percer le mystère du suicide de la sœur de Dimitri et que Betty fait chavirer les cœurs, une main malveillante sabote la soirée pour la transformer en cauchemar…

C’est quand tout va mal, quand l’espoir semble évanoui qu’on voit sur qui on peut vraiment compter. C’est grâce à la bonne entente entre élèves du passé et élèves du présent, grâce au lien entre générations que la communauté des élèves de Scotto va pouvoir élucider les mystères qui entourent la soirée et la terminer en apothéose, sur une note d’espoir et d’été qui commence.

Le casting complet

Avec Cécilia Hornus (Blanche Marci), Anne Décis (Luna Torres), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Thibaud Vaneck (Nathan Leserman), Florian Lesieur (Noé Ruiz), Joakim Latzko (Gabriel Riva), Charles Schneider (Claude Rochat), Bryan Trésor (Baptiste Marci), Théo Bertrand (Kévin Belesta), Jules Fabre (Théo Bommel), Delphine Rollin (Delphine Bommel), Ella Philippe (Nisma Bailly), Tim Rousseau (Kilian Corcel), Marie Mallia (Lola Corcel), Val Duclaux (Jules Langlois), Horya Benabet (Betty Solano), Nicolas Berger-Vachon (Bastien Castel), Alixe Guidoni (Sunalee Castel), Zacharie Bordier (Dimitri Dansac)…

Et la participation exceptionnelle de Dounia Coesens (Johanna Marci), Ambroise Michel (Rudy Torres), Aurélie Vaneck (Ninon Chaumette), Coline D’Inca (Sybille Cassagne) et Ana Ka (Amandine Turpin).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note