50mn Inside : sommaire et reportages de ce samedi 30 juillet 2022

5 ( 7 )

50mn Inside, sommaire et reportages du samedi 30 juillet 2022 Le week-end commence et comme chaque samedi soir, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro estival de « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





Dans 50 mn Inside l’actu :

La story – Paris Hilton. Figure incontournable de la jet-set américaine, l’héritière de la célèbre chaîne hôtelière a marqué la presse people des années 2000. 1 41 ans, elle fait son comeback en opérant un changement d’image radical.

En intimité – Michel Sarran. Après avoir fait les grandes heures de Top Chef comme juré, s’être essayé à la comédie dans plusieurs séries, passionné de vitesse et de rugby, Michel Sarran a accueilli 50mn Inside chez lui à Toulouse en famille …



Publicité





Le portrait de la semaine : En 30 ans de carrière, Valérie Bonneton a conquis le cœur des Français. Actrice simple et accessible, dans le portrait de la semaine, elle s’est livrée sur son parcours semé d’embuches, ses rôles et ses enfants.

La story – Sang pour sang. Sorti en 1999, ce tube a marqué les retrouvailles entre un père et son fils. Il exprime tout l’amour qui unissait Johnny et David Hallyday, dont les relations n’ont pas toujours été simples.

En intimité – Chico & the Gypsies. Il parcourt la planète avec son groupe « Chico & the Gypsies » depuis 25 ans, ambassadeur de la paix pour l’UNESCO, chevalier de la Légion d’honneur, Chico est resté un homme simple. Il nous a reçu chez lui, à Arles, dans le sud de la France

Et dans « 50 mn Inside, le Mag » :

Direction Puerto Escondido au Mexique. Cette semaine nous vous emmenons à Puerto Escondido, des plages de rêve, une ambiance hippie-chic, c’est un des secrets les mieux gardés du Mexique.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note