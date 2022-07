« La Carte aux trésors » du 20 juillet 2022 : ce soir sur France 3, direction le Vaucluse

5 ( 1 )

« La Carte aux trésors » du 20 juillet 2022 – Direction le Vaucluse ce soir pour Cyril Féraud avec un nouveau numéro inédit de « La Carte aux trésors ». Cécile et Théo, les deux candidats du jour, vont s’affronter et tout faire pour remporter le fameux trésor.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





« La Carte aux trésors » du 20 juillet 2022

Ce nouveau numéro inédit se déroule en région Provence-Alpes-Côte d’Azur à la découverte du Vaucluse ! Notre zone de jeu, qui démarre sur le pont de Saint-Bénézet – le fameux pont d’Avignon – va s’étendre de Vaison-la-Romaine au nord à Lourmarin au sud. Nous longerons la vallée du Rhône et survolerons le mont Ventoux et le massif du Lubéron.

Les deux candidats, Cécile et Théo, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant aux racines de l’âme provençale, dans les plus beaux villages du Vaucluse, à la découverte de traditions ancestrales et d’un patrimoine gastronomique inestimable, bien ancré dans la vie et le cœur des Provençaux. Dans le Lubéron, ils survoleront des paysages grandioses dignes des plus incroyables canyons de l’Amérique où une terre de feu donne une couleur chaleureuse aux façades des maisons provençales. Après les traditions et les canyons, les candidats partiront à l’assaut du Géant de Provence : le mont Ventoux ! Un sommet mythique pour les passionnés de vélo qui font revivre les heures les plus glorieuses des pionniers du Tour de France.



Publicité





À propos

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

Des nouvelles règles qui renforcent le suspense du jeu

Pour ces nouveaux épisodes inédits, les candidats seront soumis dans certaines énigmes à de nouvelles règles qui viennent renforcer l’intensité du jeu.

• « L’énigme sans hélico » les forcera à se débrouiller par leurs propres moyens ou à utiliser un moyen de transport alternatif qui leur sera proposé (bateau, vélo, véhicule électrique…).

• « L’énigme à un seul vol » les obligera à être stratégiques et à tenter des coups de poker, car ils ne pourront utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois dans l’énigme entière.

• « L’indice bonus » caché quelque part sur leur parcours, leur donnera une indication précieuse sur la localisation de la capsule mais leur fera perdre du temps. Un choix cornélien !

Bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce…

J-1 • #LaCarteAuxTrésors

Demain soir, direction le Vaucluse pour un épisode inédit sur @France3tv à 21h10 🚁

Voici nos deux candidats à l’aventure 🔴Cécile et 🔵Théo !@Alpfr @LCATofficiel pic.twitter.com/8bnqoaZvij — Cyril Féraud (@cyrilferaud) July 19, 2022

« La Carte aux trésors » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note