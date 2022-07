« Les vacances de Ducobu » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur TMC

5 ( 1 )

« Les vacances de Ducobu » au programme télé du mercredi 20 juillet 2022 – TMC vous propose de passer une belle soirée en famille ce soir avec la rediffusion du film « Les vacances de Ducobu ». Le cauchemar continue pour l’élève Ducobu. Alors qu’il se croyait enfin tranquille pour les vacances, deux « mauvaises » nouvelles vont venir un peu assombrir ses projets.







Signée Philippe de Chauveron, cette comédie met en scène Elie Semoun, alias le professeur Latouche, mais aussi Joséphine de Meaux, Héléna Noguerra ou bien encore Pierre-François Martin-Laval. Mais la nouveauté c’est que l’élève Ducobu n’est plus campé par Vincent Claude mais par François Viette.

« Les vacances de Ducobu » : histoire, résumé, synopsis

Vive les grandes vacances ! Pour Ducobu, l’heure est à la fête et rien ne saurait lui faire plus plaisir que de longues semaines sans son « cher » professeur Latouche ! Farniente, glaces, bandes dessinées… Ducobu rêve déjà de tout ce qu’il va faire durant son été lorsque son père vient anéantir ses projets ! En effet, celui-ci lui annonce qu’ils partent en vacances avec… la famille Gratin ! Mais ce n’est pas le pire car, arrivé au camping, Ducobu a le « plaisir » de retrouver Latouche et mademoiselle Rateau, en vacances au même endroit. Les vacances tournent au cauchemar et le jeune garçon est dépité ! Heureusement, Ducobu trouve une carte mystérieuse qui l’entraîne dans une aventure fantastique, à la recherche d’un trésor perdu. Ouf, les vraies vacances peuvent enfin débuter pour tout le monde !

Le saviez-vous ?

– Une grande partie du film a été tournée dans le Var notamment sur les plages de Hyères (Vieux Salins, port du Niel), de Giens et de la Seyne-sur-Mer (Saint-Elme). Quelques scènes ont également été tournées dans le département voisin des Bouches-du-Rhône à Cassis.



– Alors qu’il campe le rôle principal, François Viette a bien failli n’être qu’un figurant. C’est d’ailleurs pour cela qu’il s’était présenté au casting.

– Un camping tout entier a été réquisitionné dans le Var afin d’accueillir toute l’équipe du film.

Alors prêts à partir en vacances avec Ducobu ? Si oui rendez-vous ce soir sur TMC et sur MYTF1. Attention pas replay comme pour tout film de cinéma.

