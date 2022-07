Un si grand soleil du 25 juillet : Akim quitte Lucille (résumé et vidéo épisode 925 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 925 du lundi 25 juillet en avance – Si vous êtes accro à « Un si grand soleil » et curieux de savoir ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 22 juillet ! Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Carole est réveillée en pleine nuit, quelqu’un essaie de pénétrer dans son mobilhome… ECarole prend un couteau alors que Gary frappe à la porte. Il lui assure qu’il a fait le tour du camping, il n’y a rien d’anormal.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 août 2022







Publicité





Gary lui conseille de rester calme avant de s’en aller. Carole la rattrape et s’excuse de l’avoir embrassé. Gary lui explique qu’avec son divorce, il a senti qu’elle était fragile et il n’a pas voulu abusé de la situation. Mais elle lui plait !



Publicité





Le lendemain matin, Lucille parle à Akim. Elle s’excuse, elle a compris que son boulot est important et qu’elle ne peut pas lui demander d’abandonner. Elle lui explique qu’il peut rester là et qu’ils se verront les week-ends. Mais Akim n’est pas emballé par une relation à distance. Il s’énerve et l’envoie balader.

En prison, Philippe remercie Florent pour le parloir, il lui avoue que ça lui a fait du bien de revoir Aurore. Florent demande à Philippe d’arrêter de le balader et de lui dire la vérité ! Il lui demande s’il est impliqué dans l’affaire de drogue et Philippe lui assure encore que non. Florent affirme ne plus avoir confiance, il le laisse tomber.

Ludo est avec Lucille, elle se plaint du comportement d’Akim. Ludo lui conseille de lui laisser du temps… Au commissariat, Akim se confie à Elise. Il est contre cette histoire de relation à distance. Akim se sent bête, il voulait que leur couple avance. Pour lui maintenant c’est fini ! Elise lui conseille de réfléchir et de ne pas prendre de décision trop vite, pour ne pas regretter.

Carole explique au flic qui assure sa protection ce qui s’est passé cette nuit. Il lui reproche de ne pas l’avoir appelé lui, qui est formé pour la protéger.

Akim va voir Noémie et s’excuse pour son comportement. Il a retiré sa plainte et lui explique que c’est le bordel dans sa vie. Noémie lui propose d’aller boire un verre, Akim accepte.

Thierry enquête et appelle Manu, il a retrouvé l’épave de la moto. Il prévient la scientifique pour les analyses.

Noémie et Akim font connaissance et le courant semble bien passer. Ils parlent des chevaux.

Florent parle à Claire de ses doutes sur Philippe. Enzo écoute et comprend que Florent a lâché Philippe… De son côté, Lucille rentre et propose à Akim de dîner tous les deux avant son départ. Akim l’envoie encore balader et lui annonce que c’est fini entre eux ! Akim s’en va et laisse Lucille en larmes.

Enzo retrouve Aurore et l’informe que Florent ne va plus défendre son père. Aurore n’apprécie pas alors qu’Enzo trouve que c’est mieux pour eux.

A l’hôpital, Manu prend de précieuses infos auprès d’Alain. Il apprend que son suspect retire ses points de suture le lendemain matin !

Un si grand soleil du 25 juillet, extrait vidéo : Akim quitte Lucille

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note