Plus belle la vie : découvrez les dernières intrigues avant l’arrêt de la série !

Plus belle la vie infos PBLV – Si la production espère toujours réussir à trouver une solution pour sauver « Plus belle la vie » après l’arrêt programmé » sur France Télévision en novembre prochain, la productrice a révélé des infos sur les dernières intrigues de la série quotidienne.







Alors que « Plus belle la vie » fêtera ses 18 ans à la fin du mois d’août, la productrice Claire de la Rochefoucauld a fait des révélations dans une interview pour Allociné.







Elle en dit plus sur les arches des dernières intrigues de la série quotidienne et notamment les retours de nombreux personnages et notamment des méchants dont Charles Frémont, incarné par Alexandre Fabre.

« Il y a beaucoup de retours dans les intrigues qui arrivent » a révélé la productrice de PBLV.



On fait le point sur les intrigues à venir, à priori les dernières :

– la santé de Mirta. On était les premiers à vous révéler que la mère de Luna va être touchée par un cancer du sein (voir notre article).

– Lola fait un voyage initiatique dans la nature, pour oublier Noé, qui devrait changer sa vie.

– une intrigue centrée sur Laetitia et une autre sur son fils Kévin

– la dernière intrigue concernant les personnages du commissariat

