EXCLU Plus belle la vie : Baptiste s’installe avec Justine, Kevin piège Camille, Mirta cache sa maladie (infos PBLV)

5 ( 5 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 5 août 2022 Alors que le week-end s’achève, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les accros au feuilleton marseillais « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste passe un cap en s’installant chez Justine.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





En effet, Baptiste pose ses bagages chez Justine, le jeune couple passe un cap supplémentaire et leur relation évolue. Emma est sous tension entre la souffrance de Mathis qui réclame son père et la mort de sa mère. Baptiste, Justine et l’équipe de la RCCI font un travail minutieux sur un nouveau départ de feu. Aucun détail n’est laissé au hasard. Justine trouve un petit éclat de coquillage : ce nouveau feu est dû au pyromane…



Publicité





De son côté, Kevin n’a pas fermé l’œil de la nuit, il regarde Camille qui parle dans son sommeil en demandant à Jacob de ne rien dire. Kevin, qui a de plus en plus de doutes sur la culpabilité de Camille convainc Ariane de lui montrer l’enregistrement de la confrontation avec Jacob… Kevin montre à Emma la vidéo et comment sa petite sœur communique avec Jacob. Kevin fouille dans les affaires de Camille et réussit avec l’aide d’Emma, à subtiliser le journal intime de Camille…

Kevin est tiraillé par des sentiments contradictoires vis-à-vis de Camille. Mais Emma lui demande de n’avoir aucune pitié envers sa petite sœur. Emma pense même que Camille y est pour quelque chose dans la disparition de César. Kevin met des somnifères dans le café de Camille et lui prend son portable. Au commissariat, il lance un logiciel qui permet la récupération de données supprimées. Camille a envoyé un sms vide à César le jour de sa disparition. Pour Emma, ils n’ont pas le choix ils doivent faire parler Camille.

Patrick informe Baptiste que Jourdan a un bracelet électronique et au moment des départs de feu il était chez lui. Mais il a pu confier cette mission a un de ses adeptes. Patrick se rend dans la maison d’Olivier et l’affronte avec des flashbacks douloureux qui lui reviennent. Un flic arrive alors avec dans ses mains un sac rempli de coquillages d’ormeau. Patrick jubile : à compter de maintenant Olivier est en garde à vue…

Mirta continue de cacher son cancer à ses proches sauf au père Luc qu’elle retourne voir. Mirta est chamboulée par les paroles du prêtre… Mirta retourne se confesser avec le père Luc. Ces deux-là sont en communion, ils prient ensemble. Mirta ferme les yeux, elle est comme transcendée.

Mirta fantasme sur le père Luc. Elle ne l’a jamais vu en vrai, mais toujours au confessionnal. Yolande insiste auprès de Mirta pour connaitre l’identité de cet homme. Mirta retourne à l’église et voit enfin en vrai le père Luc. C’est un bel homme, et plus jeune qu’elle. Elle du mal à le lâcher des yeux…

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 12 août 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note