Plus belle la vie du 26 juillet : Camille apprend la mort d’Alice (résumé et vidéo épisode 4586 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4586 du mardi 26 juillet en avance – Si vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 26 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ariane frappe à la porte chez Emma. Elle veut lui parler. Emma pense que c’est au sujet de César mais non, elle lui annonce qu’ils pensent avoir retrouvé le corps d’Alice, sa mère. Emma est sous le choc et avoue qu’elle n’avait plus de contact avec sa mère depuis un an. Pour une analyse adn, Ariane lui demande un objet qui lui aurait appartenu.

A la caserne, Justine découvre que Baptiste a dormi dans les vestiaires. Il lui explique que sa femme les a vus et qu’elle l’a foutu dehors. Justine lui assure qu’elle est là et qu’il aurait pu l’appeler. Et Baptiste ne veut pas qu’ils arrêtent, il ne veut pas que ça change entre eux.

Emma donne à Ariane le seul souvenir qu’elle a de sa mère, un cadeau qu’elle avait jeté. Ariane pense que c’est Jacob qui a tué Alice, Emma pense que ça colle car Camille devait partir avec elle au moment où elle a disparu. Ariane lui demande comment Camille a réagi à l’époque quand Alice a disparu…

Patrick rappelle Prune. Elle parle de Raphaël comme du bébé parfait pour son casting. Ils conviennent d’un rendez-vous.

A la coloc, les filles remarquent que Romain se noie dans le boulot depuis le départ de Fanny. Ils ont reçu une carte postale de Fanny, qui leur annonce qu’elle va faire le tour du monde. Romain semble bouleversé.

Jean-Paul promène Aurore sur la place. Prune les voit et lui fait le même numéro de charme.

Sylvia prépare une mousse au chocolat pour Romain. Elle regrette qu’il souffre à cause d’elle mais Emilie lui dit que ce n’est pas de sa faute. Sylvia veut convaincre Fanny de revenir ! Emilie lui déconseille d’intervenir.

Jean-Paul débarque au Marci. Il rejoint Patrick, qui lui reproche de s’incruster dans son infiltration. Prune arrive et ils expliquent être de la même famille.

Sylvia vient voir Romain au cabinet. Elle lui confie que c’est elle qui avait écrit la lettre d’amour de Fanny. Romain est en colère et met Sylvia à la porte.

Kevin doit annoncer à Camille la mort d’Alice. Camille est sous le choc. Kevin lui explique qu’on l’a retrouvée sous un tas de graviers dans une carrière…

Patrick et Jean-Paul discutent avec Prune. Elle leur parle des étapes des sélections du casting et leur fait miroiter de rencontrer une célèbre actrice américaine. Elle veut d’abord s’occuper du book, qu’elle va leur vendre. Ils programment ça dès le lendemain.

Baptiste et Justine rencontrent une ingénieure de l’ONF qui participent aux recherches sur les incendies.

Romain fait du sport à la coloc quand Emilie rentre. Ils parlent de la fausse lettre, Emilie défend Sylvia. Romain pense qu’il doit faire le deuil de son histoire avec Fanny. Emilie lui propose de sortir mais il refuse.

Emma et Camille identifient le corps d’Alice. Camille fait une crise d’angoisse, Emma a peur qu’elle lui cache quelque chose…

Plus belle la vie du 26 juillet, extrait vidéo : Kevin annonce à Camille la mort d’Alice

