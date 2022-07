The Voice Kids : nouvelle saison avec Louane, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac (VIDEO)

5 ( 1 )

La nouvelle saison de The Voice Kids arrivera prochainement à l’antenne de TF1. La chaîne a diffusé une première bande-annonce, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant.







Et qui dit nouvelle saison dit nouveau jury ! Cette année, les jeunes de The Voice Kids seront face à Louane, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac.







Ces nouveaux coachs vont faire monter la compétition d’un cran cette année avec des talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles.

VIDÉO bande-annonce The Voice Kids saison 2022



A découvrir bientôt dans « The Voice Kids » sur TF1.

