Plus belle la vie du 28 juillet : Mirta a un cancer (résumé et vidéo épisode 4588 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l'épisode 4588 du jeudi 28 juillet en avance







Camille fait un cauchemar au sujet de Jacob… Elle le revoit partir en prison et a peur d’y aller à son tour. Kevin la réveille, Camille ne lui dit pas un mot et se retourne.

Au commissariat, Jacob arrive pour sa confrontation. Pendant ce temps là, Kevin rassure Camille qui ne veut pas voir Jacob, il va l’accompagner.







A la coloc, Sylvia s’interroge sur la chaussure de femme qui traine dans le salon. Avec Emilie, elles interrogent Romain quand il se lève. Il leur confie qu’elle s’appelle Vanessa mais qu’elle a disparu en laissant juste cette chaussure… Les filles pensent directement à Cendrillon ! Elles pensent qu’il doit la retrouver mais Romain affirme être en pause affective.



Ariane et Jean-Paul interrogent Jacob au sujet d’Alice. Jacob est prêt à faire des aveux mais il exige de voir Camille !

Gabriel est avec Mirta en consultation. Il confirme qu’il y a bien un petit nodule sous l’aisselle. Il essaie de la rassurer et lui prescrit des examens supplémentaires. Elle doit passer une biopsie et revenir le voir ensuite.

Au Marci, Thomas n’en peut plus de Sylvia. Elle est trop lente et ne fait que lui répondre. Il lui demande d’apprendre à se taire. Mais Sylvia n’en fait que à sa tête.

Emma vient voir Camille. Elle l’informe que leur mère avait des dettes et qu’il faut aller à Nice pour faire l’inventaire de ses biens et mettre son appart en vente. Et c’est elle qui va y aller ! Camille dit qu’elle ne sait pas faire mais Emma est sans pitié et glaciale. Elle affirme qu’elle réalise qu’elle ne connait plus et qu’elle fait que mentir. Elle est convaincue que Camille a fait tuer leur mère ! Camille lui répond que c’est injuste.

Au Marci, Sylvia s’assoie carrément pour discuter avec Nathan. Elle s’improvise love coach !

Mirta est face aux résultats de sa biopsie. Elle lui apprend une terrible nouvelle : elle a une tumeur. Il s’agit d’un cancer du sein au stade précoce. C’est opérable avec de bonnes chances de guérison.

Sylvia parle encore amour avec un autre client alors qu’on l’appelle pour le service. Gabriel est avec Jeanne et s’impatiente ! Il la rappelle à l’ordre alors qu’elle retourne discuter.

Yolande arrive à l’hôtel alors que Mirta encaisse le choc. Elle lui demande si ça va mais Mirta ne dit rien et prétexte un vertige…

Camille est au commissariat, elle doit voir Jacob. Camille veut renoncer, Kevin lui demande si elle lui cache quelque chose et elle ne répond pas. Ariane vient la chercher, elle y va.

Sylvia retrouve Emilie, elle lui annonce qu’elle lui a trouvé un mec ! Emilie lui reproche de se mêler encore des histoires des autres. Elle insiste pour lui présenter Etienne.

Face à Camille, Jacob passe aux aveux. Il affirme avoir tué Alice pour ne pas qu’elle parte avec Camille, il a fait ça seul. Ariane l’interroge sur César mais Jacob nie lui avoir fait du mal…

Plus belle la vie du 28 juillet, extrait vidéo : Mirta est malade

