Sylvie Tellier : le départ de Miss France ?

Sylvie Tellier ne sera-t-elle plus là lors de la prochaine élection de Miss France en décembre prochain ? C’est l’info que révèle le magazine Public, qui annonce que Sylvie Tellier aurait été remerciée par sa boss !







Celle qui avait repris les commandes après le départ de Geneviève de Fontenay serait sur le départ, si l’on en croit les informations du magazine.







Dans les faits, Sylvie Tellier est la directrice générale de la société Miss France, mais aussi de Talent Lab qui gère les réseaux sociaux des Miss. Selon la source citée par Public, elle a récemment été virée de Talent Lab : « On lui a demandé expressément de venir récupérer ses effets personnels, de vider son bureau rapido et de partir. Cette décision émane de la big big boss »

Et concernant Miss France, on lui réserverait le même sort : « Logiquement, elle n’y aura plus sa place non plus. Elle n’est en bon terme ni avec les équipes de Talent Lab ni avec sa hiérarchie »



