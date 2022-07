Un si grand soleil du 22 juillet : Aurore manipule Théo (résumé et vidéo épisode 923 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 924 du vendredi 22 juillet en avance – Si vous êtes accro à « Un si grand soleil » et curieux de savoir ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 22 juillet ! Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Enzo et Aurore se réveillent encore ensemble, Enzo est à fond et il en a déjà marre de se cacher. Aurore propose à Enzo quelques jours de rando tous les deux la semaine prochaine.

Enzo est partant et pense que ça posera pas de problème à la Paillotte. Il prévoit déjà de mentir à son père. Le téléphone d’Aurore sonne, elle envoie Enzo à la douche… Et c’est justement Florent au téléphone, qui lui annonce qu’elle a un parloir avec son père en fin de journée.



Laetitia est avec Camille. Elle est du même avis que Manu, elle ne veut pas qu’elle parte vivre en Corée avec Steve. Laetitia lui explique qu’elle est trop jeune pour tout gérer seule à des milliers de kilomètres.

Manu vient voir Camille devant le lycée. Il a réfléchi, il veut qu’elle fasse son année de terminale à Montpellier et elle pourra ensuite le rejoindre. Camille n’est pas satisfaite et l’envoie balader.

Au camping, Inès impressionne Gary. Elle avoue qu’elle aime bien manager et Gary la trouve douée. Elle lui parle de Carole, Gary lui assure qu’ils s’apprécient innocemment. Inès lui parle des questions de Carole lui a posé. Elle pense qu’elle la kiffe !

Au commissariat, Manu dit à Alex que sa fille est têtue. Alex trouve que l’idée de Camille n’est pas si mal. Manu remet toute la faute sur Steve. Au lycée, Camille se plaint à Steve de ses parents. Steve les comprend, Camille parle de se faire émanciper !

Carole n’en peut plus de la surveillance policière. Elle s’énerve mais il lui rappelle que sa vie est en danger. Carole est à bout.

Thierry et Manu parlent de l’enquête alors que pendant ce temps là, Steve remplit son dossier d’inscription pour l’université de Séoul. Sabine l’aide et sent que Steve n’a plus l’air si motivé. Steve lui confie qu’il ne sait pas s’il veut toujours y aller. Sabine lui conseille de bien réfléchir, c’est une grande chance.

Florent interroge Théo, il note que ça fait longtemps qu’ils l’ont pas vu. Il explique qu’il était chez une « pote », Florent se moque et il avoue avoir une petite amie sans préciser de qui il s’agit. Quand Florent s’en va, Enzo explique à Kira qu’ils ont passé le week-end au lit avec Aurore et que c’était incroyable.

Aurore va au parloir voir son père. Elle reçoit un sms de Théo mais ne répond pas. Philippe est content de voir sa fille, qui lui assure qu’elle avance pour le faire sortir. Elle lui explique que « tout est prêt pour Enzo » ! Elle lui parle de leur départ en rando et Philippe pense que c’est une mauvaise idée de se servir du fils de Florent, il a peur que ça tourne mal.

Un si grand soleil du 22 juillet, extrait vidéo : le vrai visage d’Aurore

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

