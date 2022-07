Plus belle la vie du 22 juillet : Emma découvre l’infidélité de Baptiste (résumé et vidéo épisode 4584 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4584 du vendredi 22 juillet en avance – Accro à « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 22 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Baptiste explique à Emma ce qu’ils ont découvert sur les départs de feux avec Justine. Rochat débarque, c’est Emma qui l’a appelé. Elle lui parle de ses inquiétudes sur la disparition de César, elle lui demande de parler à la police pour qu’ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Baptiste n’apprécie pas et s’en va.

Emma appelle Kevin, qui pense que c’est une bonne idée. Mais Camille s’emporte, elle pense qu’Emma est trop focalisée sur César et elle n’apprécie pas que Kevin l’encourage. Kevin ne comprend pas que Camille se braque dès qu’ils parlent de César…







Publicité





Patrick sonne chez Jean-Paul, il rentre épuisé du boulot mais les enfants sont déjà réveillés. Les deux papas sont morts de fatigue ! Revel appelle Jean-Paul et il est contre leur nouvelle organisation, il les veut tous les deux au commissariat !



Publicité





Lola est prête à partir, Kilian vérifie qu’elle a tout ce qu’il faut. Gabriel vient lui dire de se dépêcher…

Jean-Paul et Patrick débarquent au boulot avec les bébés.

Gabriel annonce à Lola qu’elle ne prend pas le bus, il a pris sa journée pour l’emmener à Gap. Kilian insiste pour qu’ils arrêtent de la couver, Thomas et Gabriel acceptent de la laisser filer seule.

Luna et les Castel continuent de débroussailler. Pendant ce temps là, Kilian ramène discrètement son sac de rando à Lola. Kilian s’inquiète pour sa soeur, il a un mauvais pressentiment.

Au commissariat, Kevin apporte cafés et biscuits à Jean-Paul et Patrick, qui donnent à manger aux bébés. Ariane vient à son tour et propose de les garder.

Baptiste et Justine sont dans le bureau de l’adjudant. Il arrive et leur demande ce qu’ils font là. Ils leur parlent des coquillages qu’ils ont retrouvé mais il s’emporte ! Il les envoie s’occuper d’un cinéma en plein air.

Camille vient voir Emma pour s’excuser. Elle lui propose une glace et une séance de ciné en plein air.

Patrick trouve que la journée s’est bien passée. Il propose d’emmener les bébés tous les jours. Ils décident d’aller boire un verre ensemble.

Le départ de Lola laisse un vide, mais Gabriel et Thomas sont contents de lui avoir fait confiance. Kilian ne dit pas un mot. Ils sont prêts à appeler le refuge quand Lola appelle.

Emma et Camille sont à la plage avec Mathis. Quand Camille part acheter les glaces, Emma voit au loin Baptiste qui embrasse Justine !

Plus belle la vie du 22 juillet, extrait vidéo : le départ de Lola

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note