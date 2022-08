5 ( 5 )

« Camping Paradis » du 1er août 2022 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Telle mère, telle fille » – TF1 vous invite au « Camping Paradis » ce lundi soir pour un nouvel épisode en rediffusion. Un épisode intitulé « Telle mère, telle fille » initialement diffusé en mars 2020 avec au casting l’actrice Sandrine Quétier et Charlie Joirkin.







A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







« Camping Paradis » du 1er août 2022 : histoire de l’épisode « Telle mère, telle fille »

Tara et Antoine préparent un concours de mode. C’est sans compter l’arrivée de Patricia, star de la chanson des années 90 et mère de Tara, qui risque bien de voler la vedette à sa fille….Premières vacances pour Arthur et Sybille -père et fille – depuis le mort de la maman de Sybille. A peine arrivée, Arthur tombe sur Audrey, son premier amour. De quoi susciter la jalousie de Sybille… Parizot est heureux, il s’est fait des nouveaux copains !!! Mais… ils sont nudistes… Va-t-il se convertir pour conserver leur amitié ?

Interprètes

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Sandrine Quétier (Patricia), Charlie Joirkin (Tara), François Bérard (Antoine), Eric Geynes (Arthur), Louvia Bachelier (Sybille), Arsène Jiroyan (Philippe), Laurence Oltuski (Catherine), Patrick Paroux (Parizot), Maxence Seva (Léo), Olivier Corcolle (Chauffeur taxi), Sophie Payan (Mère duo Casting plage), Nathan Dellemme (Campeur)



La bande-annonce

Et on termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce.

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

