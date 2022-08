« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 16 septembre 2022

3.7 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 16 septembre 2022 – Accro à la série quotidienne « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus ? Alors comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans plus d’un mois, on peut vous dire que Baptiste va devoir faire un choix compliqué entre Emma et Justine… Eric doit lui aussi faire face à un dilemme au sujet de Simon…

Plusieurs méchants emblématiques du Mistral sont de retour dans un convoi pénitentiaire. A leur côté, Djawad et Agathe ! Que font-ils tous réunis ?



Publicité





Claire apprend l’existence d’Agathe, l’ex de Léo. Et ça ne la réjouit pas !

Lundi 12 septembre 2022, épisode 4615 : Alors que Mirta est victime d’un miracle, Emma s’interroge de plus en plus sur la personnalité de Vanessa. Quant à Eric, il fait face à un dilemme à propos de de l’avenir de Simon.

Mardi 13 septembre 2022, épisode 4616 : Alors qu’Emma et Justine se mettent en danger, laquelle des deux Baptiste va-t-il choisir de sauver ? Comment Lola va-t-elle accepter de revoir Noé et Betty au Lycée ?

Mercredi 14 septembre 2022, épisode 4617 : Alors qu’Emma et Justine font face aux dangers, la pluie mettra-t-elle un terme aux incendies ? Simon et Vidal vont-ils se sortir de la terrible situation dans laquelle ils sont ?

Jeudi 15 septembre 2022, épisode 4618 : Alors qu’un convoi pénitentiaire transporte Le Docteur Livia, Pavel, Djawad, Stan et Agathe Robin, quelle décision, Baptiste va-t-il prendre ? Eric connaitra-t-il le bonheur ?

Vendredi 16 septembre 2022, épisode 4619 Alors que Kevin tente, au risque de sa vie, d’empêcher une terrible évasion, Claire découvre l’existence d’Agathe Robin. Quant à Vidal, Emma et Eric, ils retournent à une vie normale.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie en avance : Luc avoue son amour à Mirta ! (vidéo PBLV épisode n°4598)

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 8 au 12 août 2022 en cliquant ICI

du 15 au 19 août 2022 PAS DE DIFFUSION

du 22 au 26 août 2022 en cliquant ICI

du 29 août au 2 septembre 2022 en cliquant ICI

du 5 au 9 septembre 2022 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note