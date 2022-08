Plus belle la vie du 12 août : drame pour Simon (résumé et vidéo épisode 4599 en avance)

4.4 ( 9 )

Plus belle la vie du 12 août spoiler, résumé de l’épisode 4599 en avance – Fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de découvrir qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 12 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Baptiste et Justine reviennent d’une séance de sport. Justine lui demande s’il pensait vraiment ce qu’il a dit la veille, il confirme. Il pense qu’ils se sont trouvés et il est heureux. Concernant Mathis, ils vont passer le week-end ensemble.







Emma reçoit Kevin pour un café, ils ne vont pas bien. Kevin est toujours sous le choc au sujet de Camille alors qu’Emma veut avancer. Il l’interroge au sujet de Baptiste, Emma s’en veut d’avoir choisi Camille quand Baptiste la prévenait… Kevin pense que c’est peut être pas trop tard.

Eric et Simon se réveillent, Eric s’excuse pour le flingue. Simon ne lui en veut pas, et Marc débarque dans leur lit au sujet de son mec !



Mirta repense à la déclaration du Père Luc, qui ensuite l’a rattrapée pour s’excuser. Elle lui a dit qu’ils ne devaient plus jamais se revoir car leur histoire est impossible ! Yolande débarque dans sa chambre. Elle lui explique qu’ils ne se reverront plus même s’il l’aime lui aussi. Yolande pense que c’est du gâchis, Mirta lui demande de la laisser seule.

Le voisin vient s’en prendre à Eric encore au sujet de l’eau et avec son fusil. Eric sort son flingue ! Le voisin part en le menaçant.

Nelson vient voir Mirta, il l’informe que le Père Luc ne va pas bien. Il est l’ombre de lui-même parce qu’elle ne veut plus le voir… Nelson lui demande de lui parler.

Olivier vient déranger Patrick et Emilie en terrasse au Mistral. Emilie préfère s’en aller, il lui a coupé l’appétit.

Simon met Marc à la porte. Il l’insulte alors qu’Eric arrive et l’aide à le virer sans ménagement.

Patrick prévient Olivier : ils trouveront le piromane au sein de sa secte et il tombera !

Eric est content que Simon ait viré son ex, il trouve qu’il a changé. Eric décide d’aller faire un tour vers le canal, il soupçonne le voisin de l’avoir à nouveau bouché. Simon lui conseille de faire attention, il est très tendu.

Mirta revient à l’église et revoit le Père Luc…

Thomas ramène Mathis du centre aéré à Emma. Il lui propose son aide et l’informe que Mathis n’était pas bien aujourd’hui. Emma interroge son fils, Mathis lui explique qu’il veut son papa, qui lui manque. Emma confie à son fils qu’elle aime toujours son papa et qu’elle va tout faire pour qu’il revienne !

Mirta et Luc se promènent. Mirta s’excuse pour la veille. Elle avoue avoir été bouleversée parce qu’il lui a dit. Luc s’en veut pour son comportement, il pense qu’elle a raison : c’est mieux s’ils ne se revoient plus. Mais Luc lui prend la main et l’embrasse !

Eric rentre à cheval du canal. Il découvre que Simon a été agressé ! Il a reçu une balle et s’effondre au sol !

Plus belle la vie du 12 août, extrait vidéo : Emma veut récupérer Baptiste

