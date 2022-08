Plus belle la vie du 22 août : Simon entre la vie et la mort (résumé et vidéo épisode 4600 en avance)

4.6 ( 11 )

Plus belle la vie du 22 août spoiler, résumé de l’épisode 4600 en avance – Si vous êtes un fan de « Plus belle la vie » et que vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 22 août. Votre série ne sera pas diffusée du lundi 15 au vendredi 19 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Les pompiers sont sur place et Simon est transporté à l’hôpital. Eric est sous le choc et en pleine détresse. La RCCI est sous pression, les départs de feux sont de plus en plus nombreux dans la région, ils ne savent plus où donner de la tête. Eric devient dingue de ne pas connaitre le sort de Simon. Ariane le soutient comme elle peut…

Romain et Vanessa veulent passer la nuit ensemble. Mais chez Vanessa c’est impossible alors Romain propose de mettre ses colocs à la porte le temps d’une nuit. Mais Sylvia, voulant aider Romain à cuisiner, s’incruste. Emilie, qui devait passer la nuit chez Etienne débarque avec lui à la coloc…



Mirta est plus que troublée par Luc depuis qu’ils se sont embrassés. Ce dernier est fuyant et fait tout pour ne pas se retrouver seul avec Mirta…

