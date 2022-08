Plus belle la vie du 23 août : Eric veut venger Simon (résumé et vidéo épisode 4601 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 23 août spoiler, résumé de l’épisode 4601 en avance – Alors que votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » est de retour ce soir sur France 3, si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 23 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Simon est encore dans le coma et Eric lui fait la promesse de retrouver l’ordure qui lui a tiré dessus. Eric débarque au commissariat pour avoir des infos et n’hésite pas à retourner devant son ordi dont ou le mot de passe a changé. Boher lui demande de laisser faire la police et Eric lui lâche le nom de Marc Renkin, l’ex de Simon et Mallard, le voisin aigri. De son coté, Emma va tout faire pour se remettre avec Baptiste…

Vidal et Vanessa font des projets ensemble. Vanessa lui propose de l’accompagner la semaine prochaine dans une cabane en pleine nature. Vidal tient tellement à Vanessa qu’il lui parle de sa maladie. Elle est émue et le fait qu’il partage ses sentiments la bouleverse…



Ça fait maintenant quinze jours que Lola est partie. Riva et Thomas pensent qu’elle est en sécurité au centre mais Kilian s’inquiète tout de même…

Plus belle la vie du 23 août, extrait vidéo

