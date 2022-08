Plus belle la vie du 29 août : Mirta prête à quitter Luc (résumé épisode 4605 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 29 août spoiler, résumé de l’épisode 4605 en avance – Mirta se prépare à rompre avec Luc lundi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Si vous êtes fan et curieux de savoir ce qui vous attend, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 29 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 29 août, Mirta veut rompre

Eric surveille la brocante. Il voit Martin quitter sa boutique et en profite pour s’immiscer. Il retrouve le corbeau enfoui sous des déchets, il a été ouvert et vidé. Mais alors qu’il veut faire part de sa découverte à Ariane, cette dernière l’informe que l’alibi de Marc était bidon. Sa mère a menti, elle n’était pas avec lui lorsque Simon s’est fait tirer dessus. Marc était saoule dans un bar à proximité de la ferme. Ariane demande à la mère de Marc de tendre un piège à son fils…

Mirta écrit une lettre à Luc, elle veut rompre car elle a des remords et ne veut pas risquer de ruiner sa vocation. Elle détruit cette lettre lorsqu’elle lit celle de Luc : l’amour leur est tombé dessus, ils sont en communion d’âme et ils ne doivent pas gâcher cette évidence…

Betty hante Lola qui déverse toute sa rage sur elle. Elle voit aussi son ex-beau-père Mathieu, qui est l’incarnation de la violence…

