Plus belle la vie en avance : qui a tiré sur Simon ? (vidéo PBLV épisode n°4603)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance spoilers – Qui a tiré sur Simon ? C’est la question que la police se pose alors que votre feuilleton quotidien Plus belle la vie sera de retour à l’antenne lundi. Et dans l’épisode de jeudi prochain, Eric a sa petite idée quant à l’identité du tireur…







Publicité





En effet, Eric est convaincu qu’il s’agit de Mallard, le voisin de Simon.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Mirta opérée, Baptiste choisit entre Emma et Justine, évasion en prison (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie en avance du 25 août, Baptiste dit adieu à Emma

Ariane explique à Eric que Mallard affirme que ce n’est pas lui. Ils n’ont rien contre lui et Ariane pense elle-même que ce n’est pas lui. Elle assure à Eric qu’ils vont quand même le surveiller.



Publicité





Et du côté de Marc, il a un alibi. Eric est hors de lui, en colère que les deux principaux soient suspects ne soient même pas en garde à vue alors que Simon est entre la vie et la mort.

Plus belle la vie en avance, extrait vidéo de l’épisode 4603 du 25 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note