Plus belle la vie en avance : Vanessa fouille les affaires de Romain (vidéo PBLV épisode n°4601)

Plus belle la vie en avance spoilers – Que cache Vanessa dans votre série marseillaise Plus belle la vie ? Alors que Romain a débuté une relation avec cette femme dont il ne connait pas grand chose, la semaine prochaine Sylvia va commencer à douter…







En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Sylvia surprend Vanessa entrain de fouiller dans les affaires de Romain !

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Mirta opérée, Baptiste choisit entre Emma et Justine, évasion en prison (infos PBLV)







Plus belle la vie en avance du 23 août, Sylvia surprend Vanessa

Vanessa prétexte avoir mal à la tête et chercher un médicament. Sylvia doute de sa version et demande à Emilie un médicament pour Vanessa. Sauf que la jeune femme n’en veut pas et préfère prendre la fuite…



Sylvia fait part de ses doutes à Emilie, qui pense qu’elle est juste parano.

Plus belle la vie en avance, extrait vidéo de l’épisode 4601 du 23 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022

