Plus belle la vie spoiler : Akira surprend Luc et Mirta (vidéo PBLV épisode n°4606)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Le Père Luc et Mirta s’aiment dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. Mais dans l’épisode de mardi prochain, les ennuis vont commencer puisque Akira va les surprendre et faire des photos !…







En effet, Akira va proposer un marché à Yolande : contre rémunération, elle peut enquêter pour connaitre l’identité de l’amant de Mirta.

Plus belle la vie spoiler Mirta et Luc photographiés par Akira

Mirta se sent bien aux coté de Luc et ce sentiment est réciproque. Ils sont amoureux et remettent en question le célibat des prêtres.

Mais Akira a suivi Mirta jusqu’à Luc. Elle les observe et les surprend entrain de s’embrasser… Akira prend des photos !



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4606 du 30 août 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

