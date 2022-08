« Tandem » du 2 août 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

0 ( 0 )

« Tandem » vos épisodes du 2 août 2022 – Nouvelle soirée de votre série « Tandem » ce soir sur France 3. Au programme aujourd’hui et comme tous les mardis cet été, pas moins de quatre épisodes à la suite, tous des rediffusions des saisons 5 et 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Tandem » du mardi 2 août 2022 : les épisodes de ce soir

Saison 5, épisode 7 : Seconde chance – Hervé Levers, 55 ans, président d’une association de chantiers de réinsertion, a chuté du haut d’un échafaudage au château de Montfleur. Il a été frappé à la tête avant de s’écraser au sol. Des détenus en semi-liberté qui travaillaient avec lui à la restauration du château sont interrogés. Tous l’appréciaient. Mais pas certains habitants du village voisin. Mais il y a un autre mystère, après une reconstitution, Léa s’aperçoit qu’il était impossible d’accéder à l’échafaudage sans être vu par les autres détenus. Comment le meurtrier a-t-il fait ?

Saison 5, épisode 8 : Disparition inquiétante – Le corps d’un homme est aperçu par Julie Portal, ornithologue, dans la forêt de Vigan. Mais lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, il a disparu. Quelques jours plus tard, Magali Montoriol, la chef d’un restaurant étoilé, vient déclarer la disparition de son mari, Fabrice. Léa trouve Magali étonnement sereine face à cette disparition plus qu’inquiétante. Elle est persuadée que cette dernière a tué son mari qui voulait divorcer et liquider le restaurant. Mais comment le prouver sans le corps ?



Saison 4, épisode 7 : Le poids du passé – Appelés pour un cambriolage, les gendarmes trouvent sur place deux éléments prouvant que ce n’est pas un fait divers ordinaire : une vieille dame effrayée, mère du serial killer Fabrice Guillomin, et des traces de sang. Ce sont celles du cambrioleur et il possède 50 % d’ADN en commun… avec le lieutenant Erwan Lebellec ! Face à cette situation préoccupante, Erwan doit révéler une partie de son passé. Il y a 10 ans, alors qu’il était étudiant, sa meilleure amie Johanna Dupieux a subitement disparu. A en croire le mode opératoire, elle aurait été tuée par Guillomin. Sauf que, contrairement aux cadavres des autres victimes, celui de Johanna n’a jamais été retrouvé. Si Erwan a tenté de «mettre» ce drame derrière lui, sa mère a refusé de tourner la page. Depuis près de 10 ans, elle poursuit une enquête, en amatrice, pour comprendre ce qui est arrivé à Johanna.

Saison 4, épisode 8 : Le poids du passé – Franck, le légiste, confirme que c’est bien le corps de Johanna Dupieux qui a été découvert dans le box d’un garde-meubles. Elle a reçu un violent coup à la tête et elle était nue quand on l’a tuée. Dans son journal intime retrouvé dans un carton, elle évoque son homosexualité et l’hostilité de Brigitte, sa mère. L’enquête s’oriente alors vers sa famille et les jeunes femmes qu’elle a aimées. Et en particulier, Dounia avec laquelle Johanna envisageait de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie.

Interprètes

Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan Lebellec), Baya Rehaz (Inès Zaidi), Tatiana Gousseff (Sabine Mauriac), Sarah Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), François Dominique Blin (Franck Marvaud), Patrick Descamps (Pierre Soler), Isabelle Tanakil (Annie Soler)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

