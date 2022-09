Ici tout commence spoilers : Théo de retour, Axel accusé, Solal doit s’expliquer, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 septembre)

4.3 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 5 au 9 septembre 2022 – On est samedi et le week-end ne fait que commencer. Comme toujours, il est l’heure pour les fans du feuilleton quotidien « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les accusations sur Axel. Tout le monde pense que c’est lui qui a agressé Tom !

A LIRE AUSSI :

Ici tout commence spoiler : le secret de Solal découvert (vidéo épisode du 7 septembre)







Publicité





Axel reçoit un avertissement et Teyssier le prévient : au prochain ce sera le conseil de discipline et peut être l’exclusion ! Avec l’aide de Jasmine et Ethan, ils tentent de découvrir la vérité. Et ils découvrent que Solal prend des médicaments… Ils pensent qu’il se dope, Solal doit faire une révélation.

De son côté, Théo est de retour à l’institut et reprend les commandes du Double A. Vic est totalement sous le charme !

Quant à Anaïs, son passé la rattrape…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 septembre 2022

Lundi 5 septembre (épisode 480) : Entre Tom et les 1ère année, la guerre est déclarée. Même en cuisine, la bataille fait rage entre Vic et Hortense. De son côté, Gaëtan est ravi d’être aidé par Salomé au Coffee Shop.

Mardi 6 septembre (épisode 481) : Entre tension et accusations, Axel et Jasmine mènent l’enquête. Au Coffee Shop, Gaëtan se la joue séducteur. Quant à Vic, elle a un nouvel objectif.

Mercredi 7 septembre (épisode 482) : Stupeur à l’Institut : un élève se dope. En cuisine, un héritage perdure de père en fils.

Jeudi 8 septembre (épisode 483) : Blâmé à l’Institut, Solal fait une lourde révélation. En cuisine, Vic prend le taureau par les cornes. Au Double A, Anaïs dévoile ses talents d’actrice.

Vendredi 9 septembre (épisode 4849) : Coup de théâtre pour Axel : il fait une bouleversante découverte. Entre Billie et Joachim, il y a de l’électricité dans l’air. De son côté, Anaïs reçoit un étrange message codé.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 5 au 9 septembre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note