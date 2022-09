Grand Slam Enzo signe une 32ème victoire et frôle les 200.000 euros

5 ( 10 )

Grand Slam Enzo, émission du 11 septembre 2022 – Et une victoire de plus pour Enzo, le champion du Grand Slam. Le plus grand des champions a réalisé une 32ème victoire et est toujours aussi impressionnant !

Il a remporté 4.000 euros de gains ce dimanche soir et totalise ainsi 199.000 euros de gains.







En cas de victoire dimanche prochain, Enzo est donc certain de franchir le cap des 200.000 euros de gains. En dépassant Marie-Christine de « Tout le monde veut prendre sa place », Enzo devient le plus grand champion de quiz de France Télévision. Et au passage, il intègre aujourd’hui le TOP 50 des plus gros gains de toute l’histoire des jeux télévisés français.

Rendez-vous le dimanche 18 septembre dès 17h50 sur France 3 pour voir si Enzo va franchir le cap. Et si vous avez manqué l’émission d’aujourd’hui, rattrapage possible sur france.tv

Le Grand Slam Enzo 1er du classement des meilleurs champions

1 – Enzo 199.000 euros

2- Arthur 158.000 euros

3 – Francis 137.500 euros

4 – Loris 81.000 euros

5 – Benjamin 76.500 euros



