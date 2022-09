Mask Singer : quelle star est sous la Tortue ? Les indices qui mènent à Amaury Vassili

5 ( 2 )

Mask Singer saison 4, qui est sous la Tortue ? Les indices – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir pour le prime 5 de « Mask Singer » sur TF1. Et s’il y a un masque pour lequel les enquêteurs sont perdus, Vitaa ayant même donné aucune proposition mardi dernier, c’est bien la Tortue !







Ce masque est particulièrement compliqué à démasquer. Mais décrochera-t-il sa place en quart de finale ce soir ?







Mask Singer saison 4 : qui est sous le masque de la Tortue ?

Chez Stars Actu, on pense que ça pourrait être Amaury Vassili. Il a connu un succès international et notamment au Canada et en Afrique du Sud, ce qui colle avec les indices. Il a été largement inspiré par Florent Pagny et il est né un 8 juin, ce qui expliquerait le chiffre 8 dans les indices. En attendant de voir si c’est bien lui derrière la Tortue, on fait le point sur les indices des primes précédents.

Nouvel indice : « j’ai cumulé pas mal de titres »

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 2ème prime :

– « Moi je suis une tortue speed »

– « Pourtant j’ai pris le temps de peaufiner mes débuts, il faut dire que je suis autodidacte »

– « Entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes débuts il m’a fallut attendre quelques années »

– « J’ai bien fait, tout de suite une récompense »

– « Je suis une tortue voyageuse »

– « Je suis contente de rentrer là où tout à commencer, chez moi. Chez moi c’est la scène »



Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 3ème prime :

– « Pour mes autres compétitions je n’ai jamais été dernier ! Alors que j’ai parfois été premier et j’en suis assez fier »

– « J’aime avoir de bonnes notes »

– « Je suis la preuve qu’on peut y arriver, il suffit d’y croire et de s’en donner les moyens »

– « Et puis il y a les gens que la vie met sur ton chemin, qui changent parfois tout » (avec une photo de Florent Pagny à l’écran)

– « Pour le moment j’ai eu une bonne étoile »

Les indices du prime 4 : les enfants ont annoncé qu’il a les yeux bleus, qu’il a des gros sourcils, l’un d’eux l’ayant qualifié « d’homme de cro magnon » ! Ils ont dit qu’il est très grand et qu’il pourrait être chevalier. Ils l’ont écouté chanter, ils ont parlé d’une voix féminine et d’une chanson qui donne envie de dormir. Indice jouet : des lunettes de déguisement. La Tortue a expliqué s’être déjà déguisée par le passé !

Indices visuels : des tatouages, le Canada, l’Allemagne, l’Afrique du Sud le chiffre 8, du thé et des citrons, un jeu d’échecs

Propositions des enquêteurs : Florent Peyre, Gérémy Crédeville, Stéphane Rousseau, Anthony Kavanagh

La dernière prestation de la Tortue sur « Beat it» de Michael Jackson

Ces indices vous aident t-ils ? Saurez-vous trouver qui est sous le costume de la Tortue ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 20 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

