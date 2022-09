Plus belle la vie spoiler : Léo protège Agathe (vidéo PBLV épisode n°4625)

5 ( 2 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Léo va finalement choisir de protéger Agathe la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Léo trouve une planque pour qu’elle se cache et ne retourne pas en prison…







Il va faire croire à Revel qu’Agathe a pris la fuite !

Plus belle la vie spoiler Léo planque Agathe

Agathe charme Léo pour qu’il lui enlève les menottes. Léo prétend au commissariat qu’Agate s’est enfuit, Revel est furieux. Léo rend son flingue et sa carte. En vérité, il cache Agathe dans un cabanon… Agathe lui explique en détails pourquoi elle a replongé et comment elle a tué son mac. Léo semble touché… A-t-il encore des sentiments pour Agathe ?



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4625 du 26 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

