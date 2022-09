Plus belle la vie : clap de fin, dernier jour de tournage à Marseille !

5 ( 5 )

« Plus belle la vie » la fin des tournages – Beaucoup de fans espéraient un happy end avec l’arrivée de leur série sur une autre chaîne mais ça ne sera pas le cas ! C’est bel et bien la fin pour « Plus belle la vie » et c’est aujourd’hui que les acteurs et la production de la série de France 3 se disent au revoir. En effet, après 18 ans à l’antenne, c’est ce jeudi le tout dernier jour de tournage dans les studios de la Belle de Mai à Marseille.







Laurent Kerusore, alias Thomas Marci, fait partie des acteurs présents encore aujourd’hui en tournage. Et alors qu’il partage ses derniers jours sur les réseaux sociaux, Laurent n’a pas pu retenir ses larmes.







Les équipes de la Provence ont pu tourner dans les studios hier alors que les acteurs de « Plus belle la vie » sont très émus et partagent tous les dernières images des tournages.

Un moment bien triste alors que les décors du quartier du Mistral vont ensuite être détruits et disparaitre. Rappelons qu’à l’antenne de France 3, la série sera diffusée jusqu’au 18 novembre, date de l’ultime épisode de « Plus belle la vie ».



