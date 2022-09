Plus belle la vie du 19 septembre : Laetitia devient prof (résumé épisode 4620 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 19 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4620 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si vous avez hâte de le savoir, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 19 septembre. Et surprise générale au lycée Scotto, Laetitia est la nouvelle prof d’histoire-géo !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 19 septembre : Laetitia nouvelle prof à Scotto

Céline se réveille en sueur et angoissée, elle se lève et part dans la salle de bain et remarque des taches rouges sur ses mains. Pendant ce temps, Livia récupère un médaillon en forme de pentacle sous l’oreiller de Céline. En découvrant le tague sur le mur du Mistral, Léo est inquiet : ça lui rappelle le docteur Livia. Léo part au commissariat pour savoir si Livia s’est échappé aussi de la prison. Léo veut revenir dans la police en tant que réserviste pour enquêter sur Livia qu’il connait bien. Céline perd pied en découvrant le tague et est prise d’une violente migraine. Elle rentre dormir et on découvre Livia à côté d’elle qui la met sous hypnose.

Kevin arrête Alexandra pour excès de vitesse. Il est charmé par la jeune femme et a le bonheur de la retrouver plus tard au commissariat puisqu’il s’agit de sa nouvelle stagiaire ! Alexandra est brillante et sympa et à l’air d’avoir une vie assez cool, ce qui déstabilise Kevin.

Blanche est choquée que Laetitia ait été choisie comme la nouvelle prod d’histoire/Géo, elle manque d’expérience. Laetitia se fait malmenée surtout par Betty qui n’hésite pas à lui rappeler son passé de femme de ménage.

Plus belle la vie du 19 septembre, extrait vidéo

