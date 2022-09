Plus belle la vie du 28 septembre : Nathan dérape (résumé épisode 4627 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 28 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4627 en avance – Qu’est-ce qui vous attend cette semaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 28 septembre. Et on peut vous dire que Nathan va déraper et acheter une arme pour protéger Sabrina de Stan !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 28 septembre : Nathan achète une arme

Pavel menace Luna et veut passer une dernière nuit avec elle. Bastien fait semblant de dormir et a tout entendu. Il promet à Luna que jamais il ne la laissera avec cette ordure. Luna a un plan pour semer la zizanie. Lorraine Fournier, tombée pour meurtre, a l’air amoureuse de Pavel alors elle va la rendre jalouse. De son côté, Stan humilie Nathan en le poussant sur le lit. Sabrina demande à Stan de les laisser tranquille. Mais Nathan se sent fébrile alors il se procure une arme et des balles…

Laetitia comprend qu’elle fait l’objet d’un nouveau mème et Kevin lui conseille d’aller à la source : les meneurs. Grace à Sunalee, Laetitia sait que les perturbateurs sont Noé et Betty. Elle les confronte au bar et les clashe en disant qu’ils n’ont qu’un cerveau pour deux car Noé répète tout ce que Betty dit. Kilian a filmé toute la scène et décide d’en faire un même et met en ligne cette vidéo. Kilian et Betty sont ridiculisés. Laetitia sans le savoir, a les rieurs de son côté…

Sur les conseils de Baptiste, Kevin va continuer à séduire Alexandra. Il voit le nom de l’ex d’Alexandra s’afficher sur son téléphone et fait des recherches sur lui : c’est le mec parfait. Alors Kevin tente d’impressionner sa belle en lui faisant croire qu’il joue de la guitare et qu’il court des marathons…

Plus belle la vie du 28 septembre, extrait vidéo

