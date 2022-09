Plus belle la vie spoiler : Vanessa arrêtée, elle avoue tout (vidéo PBLV épisode n°4618)

5 ( 4 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Vanessa va enfin être arrêtée la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Vanessa est arrêtée et c’est Patrick qui se charge de l’interroger.







Publicité





Vanessa ne réalise absolument et ne pense qu’à retrouver Romain…

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : la mort de Roland secoue le Mistral, Vincent et Céline se retrouvent (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie spoiler Vanessa arrêtée par la police

Elle avoue sans problème et sans la moindre culpabilité être la piromane à l’origine des incendies qui ont ravagé Marseille durant tout l’été ! Vanessa explique qu’elle faisait partie du groupe d’Olivier Jourdan mais qu’elle l’a quitté depuis longtemps. Elle a repris l’une de ses idées : les pentagones sacrés. Mais Patrick l’interroge sur sa mère, qui aurait un lien avec tous les endroits des départs de feu…



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4618 du 15 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 14 octobre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note