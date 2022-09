Plus belle la vie spoiler : la police arrête Livia (vidéo PBLV épisode n°4628)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – La cavale du Dr Livia n’aura pas duré longtemps dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, la police va finalement l’arrêter !







Jean-Paul et Ariane débarquent et arrêtent Livia, qui va retourner en prison.

Plus belle la vie spoiler Jean-Paul arrête Livia

En effet, Céline a dit à Vincent que Livia était planqué chez elle. Ariane et Boher s’y rendent et arrête Livia qui était tranquillement entrain de lire assis sur le lit de Céline.

Et après quelques examens à l’hôpital, Gabriel rassure Vincent : Céline n’a pas été droguée. Il s’agissait de pure hypnose.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4628 du 29 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

