The Voice Kids : la demi-finale le 1er octobre

C’est le samedi 1er octobre à 21h10 que TF1 diffusera la demi-finale de The Voice Kids 2022. Après des Battles d’exception qui ont offert de grands moments d’émotions aux coachs, les meilleurs talents seront qualifiés pour cette demi-finale Et cette année, le niveau de nos jeunes talents n’a jamais été aussi élevé sur une demi-finale !







Nos 4 coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori sont impatients de vous montrer les grandes performances qu’ils ont préparées avec leurs talents et les musiciens de The Voice : émotions garanties à 100% ! Cette soirée vous réserve de belles surprises et de beaux moments de rires…







The Voice Kids, quels seront les 8 finalistes ?

Chaque équipe compte 4 talents qui vont tous chanter un titre de leur choix. Ce sera alors à leur coach de désigner ses deux finalistes. À la fin de la soirée, ils ne seront plus que 8 !

Quels talents de l’équipe de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori seront qualifiés pour la finale de The Voice Kids 2022 ?



RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 1ER OCTOBRE À 21H10 SUR TF1 AVEC NIKOS ALIAGAS ET KARINE FERRI POUR DÉCOUVRIR LES 8 FINALISTES DE CETTE 8E SAISON !

