Un si grand soleil du 28 septembre : Christophe s’en prend à Eva (résumé épisode 986 en avance)

Un si grand soleil du 28 septembre, spoiler résumé de l’épisode 986 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 28 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Clément poste son test de dépistage. Pendant ce temps là à la clinique vétérinaire, Christophe prépare encore quelque chose… Il mélange des ingrédients dans une éprouvette quand Cécile l’appelle. Elle a beaucoup réfléchi, elle a besoin de temps. Elle se dit perdue, Christophe lui répond qu’elle lui manque.

Thaïs fait son footing, elle cherche le prof de philo mais il n’est pas là. Au lycée alors qu’elle parle avec Kira, Thaïs dévisage le prof. Kira pense que c’est une mauvaise idée.



Christophe va voir Achille à l’hôpital, il ne se souvient pas de ce qui s’est passé au moment de l’accident. Il a un trou noir. Pendant ce temps là, Eva appelle Bellon. Elle veut qu’il tue Cécile ! Il refuse de s’en prendre à une juge, il veut tuer Christophe. Mais Eva veut qu’il soit terrorisé.

Le prof de philo fait son cours en plein air. Le prof leur demande de travailler en binômes, il a fait des groupes. Kira est avec Louis ! A la fin du cours, Thaïs pose des questions au prof sur sa prépa semi marathon. Elle lui propose d’aller courir ensemble…

Louis va parler à Kira, il est désolé qu’ils soient ensemble pour l’exposé. Mais il est content d’être avec elle, Kira lui annonce qu’elle ne va plus lui faire la tête. Lily débarque et embrasse Louis, Kira est remontée…

Eve invite le prof de philo à un pot, il refuse et affirme avoir une histoire compliquée.

Dylan parle avec Charles, qui a l’air préoccupé. Il explique que son patron est encore absent, Dylan blague sur le fait qu’il est payé à rien faire et Charles l’envoie balader.

Kira et Louis travaillent sur la philo chez Kira mais Louis fait que échanger des sms avec Lily. Ils se disputent sous les yeux d’Enzo, qui sort de la piscine. Kira lui demande d’éteindre son téléphone la prochaine fois.

Christophe se rend chez Eva Angel. Pendant ce temps là, Elise et Thierry surveillent son domicile. Eva rentre chez elle et se sert un verre de vin. Christophe est derrière et elle utilise un taser pour qu’elle perde connaissance…

Un si grand soleil du 28 septembre extrait, Christophe tue Eva

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

