50mn Inside du 1er octobre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 1er octobre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎬À la Une – Julia Roberts et George Clooney

🎭En Intimité avec Valérie Damidot.

Elle s’est fait connaître du grand public en animant pendant près de 10 ans une célèbre émission de déco. Pétillante, énergique, drôle, #ValérieDamidot est aussi une femme touchante. Alors qu’elle se raconte sur scène dans son spectacle, « Valérie Damidot s’expose », l’animatrice et comédienne nous a reçus chez elle, dans son cocon familial, entourée de ses enfants et de Régis, son compagnon depuis plus de 20 ans.



📸Le Portrait – Les confidences d’Alexia Laroche-Joubert.

Le retour de la Star Academy c’est dans 15 jours ! En attendant, nous avons rencontré celle qui a marqué l’histoire de cette émission, Alexia Laroche-Joubert, l’une des femmes de télévision les plus talentueuses de sa génération. Productrice de « Loft story » ou encore « Koh-Lanta », elle est aussi depuis 1 an la nouvelle présidente de la société Miss France. Fille d’une grande reporter de guerre, Alexia Laroche-Joubert a la télévision dans la peau.

✨La Story – Maarilyn Monroe : retour sur le destin d’une femme engagée, et très en avance sur son temps.

Pourquoi fascine-t-elle toujours autant ? 60 ans après sa disparition, un nouveau film s’intéresse aux facettes plus sombres et méconnues de la célèbre blonde. Loin de son image superficielle de pin-up sexy, #MarilynMonroe se révèle bien plus moderne qu’on ne le pensait, très en avance sur son époque. Quels étaient ses combats, et comment inspire-t-elle encore les femmes et les artistes d’aujourd’hui ?

50mn Inside du 1er octobre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍Dans le secret de la Fashion Week de Paris

Pour sa 15ème édition, la marque de lingerie Etam a secoué la Fashion Week Parisienne dans les jardins des Archives Nationales. Au programme, une pluie de stars et un défilé porté par de nombreux artistes dont Major Lazer. Constance Jablonski, enceinte de 8 mois et son squad ont mis le feu au podium !

📍Week-end à 2 heures de Paris

Loin de l’ambiance citadine et survoltée, cette semaine nous vous emmenons vous mettre au vert ! Châteaux, anciennes fermes ou encore cabanes, on peut s’offrir des parenthèses au grand air le temps d’un week-end.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

