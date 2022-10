Echappées Belles du 29 octobre : ce soir direction l’Irlande et la Slovénie (sommaire)

5 ( 2 )

Echappées Belles du 29 octobre 2022 – C’est deux rediffusions du magazine « Échappées belles » qui vous attendent ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « Spectaculaire Irlande », suivi de « Slovénie, la nature au cœur ».







Echappées Belles du 29 octobre, à 20h55 – inédit « Spectaculaire Irlande »

C’est en s’immisçant dans le quotidien des familles irlandaises que l’île verte se dévoile, mystérieuse, traditionnelle, festive et toujours plus accueillante. La côte ouest de l’Irlande offre une plongée dans les fascinants paysages de landes fleuries de bruyère et de tourbières, de falaises s’échouant dans la mer et d’estuaires se perdant dans les collines avant d’atteindre enfin l’océan.

Ismaël Khelifa s’attache à comprendre comment la proximité d’espaces naturels aussi beaux que rudes nourrit les irlandais qui, pour rien au monde ne quitteraient leurs terres. L’Irlande c’est aussi une île riche d’une culture très ancrée, aux traditions toujours vives, qui fait la fierté de ses habitants. Lors de ce voyage en Irlande Ismaël va tenter de comprendre pourquoi les traditions ont encore tant de place dans le quotidien et le coeur des Irlandais. Comment font-ils vivre ces traditions chaque jour ? Comment les nouvelles générations se les approprient pour les faire perdurer ?



De Galway, l’ancien petit port de pêche devenu symbole de la musique irlandaise, aux paysages dramatiques des falaises de Moher, en passant par les incontournables paysages de tourbières du Connemara, Ismaël va partir à la découverte des majestueux paysages qui composent la côte ouest de l’île d’émeraude.

Les six sujets : La Wild Atlantic Way / La cuisine de la côte / La côte ouest, le sanctuaire de la culture gaélique / Les châteaux et lacs du Connemara / Une terre de caractère, la tourbe / Les sports gaéliques, une passion irlandaise.

Echappées Belles du 29 octobre à 22h25 – « Slovénie, la nature au cœur »

La Slovénie possède une variété de paysages : forêts, montagnes, lacs et rivières, et littoral méditerranéen. Les habitants vivent d’ailleurs beaucoup en extérieur, profitant de ces décors exceptionnels. Ce petit pays a une identité marquée par une grande force, à l’image de l’ours, son animal emblématique. Une force qui pousse les Slovènes à se démarquer des autres états issus de l’ex-Yougoslavie. Les Slovènes vont au bout de leurs capacités pour réussir. Dans le sport, ils sont champions. En écologie, ils innovent. En préservation de la faune, ils excellent. Peu importe le domaine, tout est matière à faire rayonner la Slovénie dans le monde entier. Jérôme Pitorin emmène donc le téléspectateur à la rencontre d’habitants ambitieux…

Sujets : un petit pays mais…/Une biodiversité unique et surprenante/Les amoureux du sport/Le pays de l’eau pure/La gastronomie slovène en plein ébullition/A la campagne, la douceur de vivre

