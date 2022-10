The Equalizer : votre nouvelle série ce soir sur M6 (29 octobre)

5 ( 2 )

The Equalizer du 29 octobre 2022 – Ce soir M6 lance la nouvelle série « The Equalizer ». Queen Latifah (« Chicago », « Bessie »), multi-artiste, nommée aux Oscars, incaarne Robyn McCall, une femme énigmatique au passé mystérieux qui utilise ses vastes compétences d’ancien agent de la CIA pour aider ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner. McCall donne l’impression d’être une mère normale qui élève son adolescente. Mais pour quelques personnes de confiance, elle est « The Equalizer », un ange gardien anonyme…







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







The Equalizer du 29 octobre : vos 3 épisodes inédits

Épisode 1 « Justice » : Robyn McCall, mère célibataire et vétéran des services secrets américains, met ses talents au service de Jewel, une adolescente en fuite après avoir été accusée d’un meurtre dont elle a été témoin.

Épisode 2 « Sauver le fils » : Le message posté par Robyn la met en contact avec la mère d’un enfant kidnappé par un trafiquant sexuel. Il la menace d’exécuter le garçon si elle ne vole pas des documents confidentiels à son employeur, un agent du FBI…



Épisode 3 « La vérité à tout prix » : McCall vient en aide à un évadé de prison accusé à tort d’avoir commis un meurtre. Par ailleurs, Robyn s’inquiète que sa fille Delilah ait arrêté de fréquenter une amie proche…

AVEC : Queen LATIFAH (Robyn McCall), Tory KITTLES (Marcus Dante), Adam GOLDBERG (Harry Keshegian), Liza LAPIRA (Melody « Mel » Bayani), Laya DELEON, HAYES (Delilah McCall), Lorraine TOUSSAINT (Viola ‘Tante Vi’ Marsette), Chris NOTH (William Bishop), Joe PERRINO (Dale Aldridge), Danny MASTROGIORGIO (Nic Palermo), Liza LAPIRA (Melody ‘Mel’ Bayani), Laya DELEON HAYES (Delilah), Nic Palermo (Nic Palermo), Jennifer FERRIN (Avery Grafton), et Erica Camarano (Paley)

VIDÉO extrait

