Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 26 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay)

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 26 octobre 2022 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 8 de la saison 11 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !







Et à l’issue de cet épisode spécial « Vive la Provence », c’est Justine qui a été éliminée.







Cet épisode était basé sur sous le signe de la Provence. Manon a fait un top sur l’épreuve de Cyril sous le signe de l’abricot, mais elle a totalement raté la créative.

De son côté, Niels a remporté l’épreuve de Mercotte et il a cartonné sur la créative, mais c’est Vanessa qui a eu le coup de coeur du chef triplement étoilé Glenn Viel.

Pas facile pour Cyril et Mercotte de désigner le pâtissier éliminé, il s’agit de Justine.

Le Meilleur Pâtissier : Niels garde le tablier bleu, Justine éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu et sans surprise, c’est Niels qui le garde ! Et du côté du pâtissier amateur éliminé ce soir, il s’agit de Justine. Elle n’a pas pu retenir ses larmes.



Mais bien sûr, Justine a une seconde chance dans l’épreuve de la cuisine secrète, face à Alicia qui a gagné celui de la semaine dernière.

Rendez-vous le mercredi 3 novembre 2022 à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 9. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.

