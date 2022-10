Plus belle la vie du 1er novembre : Patrick avoue, Betty a menti (résumé épisode 4651 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 1er novembre spoiler, résumé de l’épisode 4651 en avance – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir de le découvrir, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 1er novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 1er novembre : Patrick avoue tout, Betty et Kilian se disputent

Jean-Paul dit la vérité à Patrick et lui montre la vidéo de Léa. Tous les deux ne comprennent pas ce qu’on leur veut mais les personnes derrière tout ça sont bien renseignées. Patrick veut tout dire à Babeth mais Jean-Paul refuse, il pense qu’elle peut gaffer et mettre Léa en danger.

Face à Xavier Revel, Patrick avoue tout ! Il dit avoir eu une liaison avec Sylvia et même l’avoir frappée. Xavier lui dit qu’il risque gros, il faut qu’il prenne un avocat. Au commissariat, tout le monde regarde Patrick de travers… Et Babeth est anéantie par ses aveux, qu’il a également fait auprès d’Eugénie.

Betty a confié à un clown pendant la soirée d’Halloween qu’elle a menti : elle n’a pas avorté ! Betty cherche à savoir qui était sous le masque et elle reconnait les baskets de… Kilian ! Betty pense que Kilian l’a manipulée alors qu’il voulait juste l’aider. Betty l’envoie balader et Kilian lui annonce qu’il va s’en aller. Betty lui dit qu’elle espère qu’il ne reviendra pas !…

Plus belle la vie du 1er novembre, extrait vidéo

